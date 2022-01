Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prépare une énorme offensive pour… Haaland !

Publié le 10 janvier 2022 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 10 janvier 2022 à 20h32

Alors que le PSG fait d’Erling Braut Haaland une priorité pour l’après-Kylian Mbappé, Pep Guardiola aurait des plans similaires pour Manchester City et serait particulièrement prêt à dégainer pour le Norvégien !

Les semaines passent, mais la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG ne se confirme pas, bien au contraire. Bien que le directeur sportif Leonardo ait fait part courant décembre de sa volonté de trouver un accord avec le clan Mbappé pour un renouvellement de contrat, le10sport.com vous a déjà révélé en août dernier que la priorité des dirigeants du PSG pour oublier Mbappé se nommait Erling Braut Haaland. Et la tendance serait la même, Leonardo et les décideurs du Paris Saint-Germain conserveraient un oeil avisé sur l’évolution de la situation du buteur du Borussia Dortmund qui dispose d’une clause libératoire à 75M€ qui sera effective à compter du 31 mai prochain. Cependant, le PSG ne figurerait pas tout en haut de la liste de souhaits d’Haaland qui a une préférence claire pour son avenir selon Mario Cortegana. « Le joueur préfère aller au Real Madrid, il l’a annoncé à certains proches. Haaland a dit à son entourage qu'il était très attiré par la possibilité de rejoindre le Real Madrid, sa grandeur, la première du stade entièrement rénové à Noël en 2022 ». Voici le message que le journaliste de Marca divulguait dernièrement sur YouTube avant de faire passer le suivant concernant le rôle que Kylian Mbappé pourrait jouer dans la décision finale du Norvégien. « Il y a aussi l'aspect Mbappé. Haaland n'a pas dit qu'il ne voulait pas jouer avec Mbappé, mais je sais qu'il a des doutes sur le fait de vouloir être le leader. Il veut diriger un projet, il a cette ambition. Avec Mbappé, il devrait le partager ». Néanmoins, le PSG ne devrait pas seulement se frotter au Real Madrid dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland.

Guardiola préparerait un gros coup pour Haaland !