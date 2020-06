Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse révélation sur ce dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 5 juin 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Après avoir bouclé le recrutement définitif de Mauro Icardi, le PSG serait en pole position pour accueillir Alex Telles. Mais l’arrivée du latéral brésilien du FC Porto ne semble pas proche d’être bouclée pour autant…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité le 20 mai dernier, le PSG débutait officiellement à cette période ses négociations avec le FC Porto pour le recrutement d’Alex Telles (27 ans). Le latéral gauche brésilien est aujourd’hui la piste privilégiée par Leonardo pour venir succéder à Layvin Kurzawa qui arrive en fin de contrat, et le FC Porto réclame environ 30M€ dans ce dossier. D’ailleurs, Le Parisien assure dans ses colonnes du jour que le PSG serait en pole position pour Telles, mais cette piste très chaude pourrait tout de même prendre encore du temps.

« On n’est pas dans une phase de négociation »