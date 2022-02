Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse mise au point de cette piste à 0€ de Leonardo !

Publié le 13 février 2022 à 21h45 par T.M.

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger se retrouve au centre de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Toutefois, pour le moment, l’Allemand ne pense pas vraiment à cela…

Lors du prochain mercato estival, Antonio Rüdiger pourrait bien être l’une des grosses occasions à saisir. En effet, l’Allemand arrive au terme de son contrat à Chelsea et pour le moment, une prolongation semble encore loin. Possiblement libre gratuitement, Rüdiger intéresse donc du beau monde à l’instar du FC Barcelone, du Real Madrid, du Bayern Munich ou encore du PSG. Leonardo serait très chaud à l’idée de s’offrir le protégé de Thomas Tuchel, qui préfère toutefois se concentrer sur la saison pour le moment.

« Je regarde au jour le jour »