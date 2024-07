Mercato - PSG : Grande nouvelle, un transfert est fixé à 40M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, le PSG continue son forcing pour recruter Leny Yoro qui va quitter le LOSC alors que son contrat arrive à échéance en 2025. Cependant, il faudra faire face à la concurrence du Real Madrid pour le défenseur lillois dont le transfert est estimé à 40M€.

Cet été, le PSG essaiera de recruter un nouveau défenseur central afin de compenser la grave blessure de Lucas Hernandez. Mais pas seulement. Et pour cause, l'incertitude règne également autour de Presnel Kimpembe qui n'a pas joué depuis un an et demi, tandis que Milan Skriniar n'a pas convaincu. Dans cette optique, Leny Yoro fait partie des priorités pour le PSG.

Mercato : Une phénomène veut signer au PSG ! https://t.co/GkYa8RYkQS pic.twitter.com/JJwkCN23zG — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Le LOSC réclame 40M€ pour Yoro

Et alors que le contrat de Leny Yoro s'achève en 2025, le LOSC pourrait bien se résoudre à revoir ses exigences à la baisse. Comme révélé par le10sport.com, les Dogues avaient réclamé 90M€ au PSG cet hiver. Et selon le site spécialisé lepetitlillois.com , le LOSC pourrait accepter de vendre Leny Yoro pour 40M€.

Dénouement imminent dans ce dossier

Quoi qu'il en soit, le dénouement de ce feuilleton semble désormais imminent. Selon nos informations, l'issue de ce dossier est effectivement proche. Leny Yoro devrait donc prochainement annoncer son futur club, et cela semble se jouer entre le PSG et le Real Madrid.