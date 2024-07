Mercato - Real Madrid : Un crack sur le départ cet été ?

La rédaction

L’effectif du Real Madrid risque bien de bouger cet été. Outre l’arrivée de Kylian Mbappé, les Merengue seraient sur les traces d’autres éléments, comme Leny Yoro ou Alphonso Davies. Dans le sens des départs, les pensionnaires du Santiago Bernabéu ont vu plusieurs vétérans quitter le navire : Nacho, Joselu et Toni Kroos. Une jeune pousse de la Castilla, Nico Paz, pourrait aussi plier bagages dans les prochaines semaines.

C’est un été qui devrait ne pas être de tout repos au Real Madrid. Le mercato risque bien d’être très actif, puisque les Merengue comptent boucler encore plusieurs arrivées. Forcément, à l’inverse, plusieurs joueurs pourraient quitter le Santiago Bernabéu au cours des prochaines semaines. Nico Paz, jeune talent de la Castilla, se demanderait si la meilleure option n'est pas d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.

Deux choix s’offrent à Nico Paz

Marca explique que Nico Paz serait actuellement en pleine réflexion. Le joueur formé au Real Madrid évolue depuis deux saisons avec la Castilla et souhaiterait jouer au plus haut niveau l’an prochain. Deux voies sont disponibles pour le milieu de terrain : continuer à porter le maillot de l’équipe réserve et espérer intégrer l’effectif professionnel des Merengue , ou bien directement glaner du temps de jeu ailleurs. Leganés serait notamment intéressé par son profil. Un intérêt qui ne laisserait pas insensible le joueur de 19 ans.

Plusieurs apparitions en A cette saison