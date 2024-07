Mercato - PSG : Annonce imminente pour un grand transfert !

La rédaction

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter un nouveau défenseur central, un secteur de jeu au sein duquel les incertitudes sont nombreuses. Dans cette optique, le club de la capitale fait le forcing pour recruter Leny Yoro. Et le dénouement de ce feuilleton est désormais imminent.

S'il y a bien un secteur de jeu au PSG où les incertitudes sont nombreuses, c'est la défense. En effet, pour le moment Luis Enrique peut s'appuyer uniquement sur Marquinhos et Lucas Beraldo. Lucas Hernandez est blessé, Presnel Kimpembe n'a pas joué depuis un an et demi et Milan Skriniar n'a jamais convaincu la saison dernière. Dans cette optique, le PSG veut recruter un nouveau défenseur central et a fait de Leny Yoro sa priorité.

Réponse imminent pour Yoro ?

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dénouement est très proche concernant l'avenir de Leny Yoro. Une information confirmée par le site spécialisé sur l'actualité du LOSC, lepetitlillois.com , qui ajoute même qu'une issue est attendue dès le début de ce mois de juillet.

Vers un duel entre le PSG et le Real Madrid

Il faut dire que le contrat de Leny Yoro s'achève dans un an, ce qui contraint le LOSC à céder son joueur. Mais le PSG n'est pas seul dans ce dossier puisque le Real Madrid veut également recruter le jeune défenseur central et aurait même les faveurs du joueur.