Mercato - PSG : Galtier raconte tout sur sa signature

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Entendu vendredi par le Tribunal correctionnel de Nice pour se défendre des accusations d'harcèlement moral et de discrimination dont il fait l'objet, Christophe Galtier en a profité pour revenir sur la période qui a concerné ses négociations avec le PSG à l'été 2022 et son arrivée plutôt inattendue au poste d'entraîneur du club de la capitale.

À l'été 2022, la direction du PSG avait décidé de se séparer de Mauricio Pochettino pour attirer un nouvel entraîneur, français cette fois-ci : Christophe Galtier. Ce dernier officiait à l'époque du côté de l'OGC Nice où ses relations avec le directeur sportif Julien Fournier étaient particulièrement tendues, et c'est l'une des raisons pour laquelle le deal s'est facilité avec le PSG.

« J'ai eu un contact avec Luis Campos »

Auditionné vendredi par le Tribunal correctionnel de Nice dans le cadre de son procès pour harcèlement moral et de discrimination à l'époque où il entraînait justement le club azuréen, Galtier a livré les coulisses de son arrivé au PSG : « Le lendemain de notre dernier match et la qualification européenne de Nice, j'ai eu un contact avec Luis Campos. Ensuite, cela a pris du temps. Car il y avait les décideurs et j'avais un contrat », indique l'entraîneur français.

« Galtier a été "l'heureux élu" »