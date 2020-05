Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de ce successeur de Thiago Silva sur son avenir

Publié le 4 mai 2020 à 20h45 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain dans le but de pallier un éventuel départ de Thiago Silva, Gabriel a assuré que de nombreux clubs prestigieux souhaiteraient s’attacher ses services.

Arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain, Thiago Silva pourrait quitter le club de la capitale dans quelques mois. Le Brésilien verra son contrat prendre fin en juin prochain et même à 35 ans, son départ pourrait laisser un vide dans la défense du PSG. Dans la perspective d’un départ de Thiago Silva, Leonardo pense à Gabriel pour prendre sa succession comme vous l'avait annoncé le10sport.com en exclusivité. De nombreux médias s’accordent à dire qu’Everton ou encore Chelsea se seraient positionnés sur ce dossier. Face à ces intérêts, le défenseur du LOSC en a dit plus sur son avenir.

« Je suis très heureux ici »