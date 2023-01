Mercato - PSG : En plein calvaire, une recrue de Campos vire au fiasco

Pierrick Levallet

Arrivé cet été en provenance du LOSC, Renato Sanches était pressenti pour être le joueur qui allait épauler Marco Verratti dans le milieu de terrain du PSG. Mais le Portugais peine à convaincre dans son nouveau club. Son niveau est clairement moins élevé que par le passé. Pour le moment, son recrutement est perçu comme un échec au sein de la formation parisienne.

Cet été, le PSG a mené un mercato plutôt intéressant. Au milieu de terrain, Luis Campos est allé chercher Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Si le premier est rapidement devenu titulaire aux côtés de Marco Verratti, les autres doivent encore prouver qu’ils ont leur place. Toutefois, l’une des recrues de Luis Campos a un peu plus de mal à s'imposer.

Renato Sanches peine à s’imposer depuis son arrivée

En effet, Renato Sanches peine à convaincre dans la capitale. Pas vraiment dans une forme optimale, le joueur de 25 ans n’a dû se contenter que de quelques bouts de matchs la plupart du temps. Sur 13 rencontres disputées, Renato Sanches n’en a débuté que trois. Et lorsqu’il est sur le terrain, il ne se montre pas vraiment à son avantage. En manque de repères, et sans doute d’automatismes avec ses coéquipiers, Renato Sanches semble parfois perdu sur le terrain.

Galtier monte au créneau pour Renato Sanches