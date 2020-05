Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani est adulé par... un joueur de l'OM !

Publié le 29 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Ancien joueur de Boca Juniors, Dario Benedetto ne cache pas sa volonté de voir Edinson Cavani porter les couleurs de son ancien club et ne manque pas d'encenser le Matador.

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani devrait quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines. Et alors que sa future destination est encore inconnue, Leandro Paredes pousse pour envoyer le Matador à Boca Juniors : « J’aimerais que Cavani joue à Boca Juniors. Sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer avec Edinson, je n’ai pas parlé plus de cela. Il aime l’idée d’aller à Boca, mais c’est difficile ». Autre ancien de Boca Juniors, Dario Benedetto affiche le même souhait que le milieu de terrain du PSG.

«Boca pourrait rayonner avec un attaquant comme ça»