Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha joue son va-tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Afin de persuader Kylian Mbappé de rester au PSG, les propriétaires qataris tenteraient un ultime coup. Explications.

Dans une poignée de semaines, la saison du PSG devrait trouver son dénouement avec un titre de champion de France, sauf cataclysme. Par la même occasion, le contrat de Kylian Mbappé arrivera également à expiration au Paris Saint-Germain. Dossier sur lequel les décideurs du PSG et les propriétaires du club de la capitale travailleraient depuis près de trois ans selon The Daily Telegraph . Le10sport.com vous a confié le 14 mars dernier que Mbappé prévoyait au cours des prochaines semaines d’étudier les offres du Real Madrid et du PSG avant de prendre sa décision finale. Au Paris Saint-Germain, on abattrait le joker décisif.

Zidane et une clause pour convaincre Mbappé ?