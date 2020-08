Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Di Maria sur la situation de Tuchel !

Publié le 22 août 2020 à 0h00 par D.M.

Angel Di Maria a évoqué la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. L’occasion de rendre hommage à Thomas Tuchel et d’évoquer son rôle dans la réussite du PSG.

Le PSG a fait un grand pas vers un grand objectif du Qatar en se qualifiant pour la finale de la Ligue des champions. Désormais, le club parisien espère venir à bout du Bayern Munich et de mettre enfin la main sur la coupe aux grandes oreilles. Après la victoire de son équipe ce mardi en demi-finale face au RB Leipzig, Thomas Tuchel n’avait pas hésité à présenter ce rendez-vous comme le plus important de sa carrière : « C'est incroyable. Nous sommes ici pour jouer la finale. On a montré de la qualité, de la détermination (…) C'est la finale de la Ligue des champions. Pour ma carrière, c'est le plus grand match. » Avec cette qualification pour la finale de la Ligue des champions, le technicien allemand a sûrement sauvé sa tête, et ce malgré la volonté de Leonardo d’attirer Massimiliano Allegri au PSG selon nos informations.

« Le club savait qu'il était capable de nous emmener ici »