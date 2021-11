Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà un premier couac pour le départ d'Icardi ?

Publié le 13 novembre 2021 à 12h45 par A.M.

Bien que Mauro Icardi semble décidé à quitter le PSG cet hiver, encore faut-il trouver un club susceptible de l'accueillir. Ce qui ne semble pas être une mince affaire.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Mauro Icardi n'est plus qu'un joueur secondaire au PSG où la concurrence dans le secteur offensif semble bien trop forte. S'il a pu bénéficier de temps de jeu durant le mois d'août en attendant le retour des nombreux internationaux, l'attaquant argentin doit désormais se contenter du banc de touche. Une situation sportive compliquée qui ne risque pas de s'arranger après ses problèmes conjugaux affichés sur les réseaux sociaux et partagés dans les médias du monde entier. Un départ du PSG semble donc être la meilleure solution.

Peu d'options sur le marché pour Icardi ?