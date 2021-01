Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà trois recrues garanties pour l’été prochain ?

Publié le 12 janvier 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 12 janvier 2021 à 12h32

Alors que le PSG a bouclé plusieurs arrivées en prêt lors du dernier mercato estival, ces différentes opérations semblent bien parties pour déboucher sur des transferts définitifs en fin de saison. À commencer par Moise Kean…

Entre les complications financières liées à la crise sanitaire de la Covid-19 ainsi que les limites imposées par l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier, le PSG a été contraint de s’adapter lors du dernier mercato estival. Ainsi, Leonardo a multiplié les arrivées sous la forme de prêt, certains comprenant d’ailleurs une option d’achat afin de faciliter un recrutement sec en 2021. C’est le cas de Danilo Pereira et Alessandro Florenzi qui devraient, sauf surprise, appartenir définitivement au PSG l’été prochain. Mais qu’en est-il pour Moise Kean (20 ans), seule recrue estivale de Leonardo à avoir été prêté sans option d’achat ?

Everton ouvre plus que jamais la porte pour Kean

Auteur d’un début de saison XXL avec le PSG (11 buts toutes compétitions confondues), l’attaquant italien appartenant à Everton intéresserait fortement Leonardo dans l’optique d’un transfert définitif. Et dans un entretien accordé à Sky Sports ce mardi, Carlo Ancelotti a d’ailleurs ouvert la porte au directeur sportif du PSG pour Moise Kean : « Il vit une très bonne expérience au Paris Saint-Germain. Il marque beaucoup de buts, il montre sa qualité. C’est notre joueur et il sera de retour en juin [...] Mais nous devons tout le temps pendre en considération ce que le joueur pense parce que les joueurs sont des êtres humains. Si le joueur veut revenir nous serons heureux de l’avoir, si le joueur veut rester avec le Paris Saint-Germain, nous devons parler avec le Paris Saint-Germain », a indiqué l’entraîneur d’Everton, qui semble donc disposé à négocier un transfert de Kean avec le PSG.

C’est déjà réglé pour Florenzi et Pereira ?