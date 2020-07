Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Alves vole au secours de Neymar !

Publié le 20 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Ancien coéquipier de Neymar à la fois au FC Barcelone et au PSG, Daniel Alves a pris position concernant sa décision de quitter la Catalogne pour Paris. Et selon lui, ce n’était pas une erreur de la part de son compatriote brésilien.

À l’été 2017, le PSG s’est adjugé les services de Daniel Alves de Neymar ainsi que de Kylian Mbappé. Trois recrues de choix, qui a permis au club de la capitale d’être considéré encore plus comme un véritable cador du football européen sur et en dehors du terrain. Le départ de Neymar du FC Barcelone, qui a eu lieu grâce au paiement de son ancienne clause libératoire fixée à 222M€, ne semble toujours pas avoir été digéré par le club blaugrana, par le président de la Liga Javier Tebas et par les journaux espagnols qui ne cessent d’évoquer son retour à Barcelone. Mais pour Daniel Alves, Neymar n’aurait pas commis d’erreur en rejoignant le PSG.

Pour Daniel Alves, Neymar n’a pas fait d’erreur avec le PSG