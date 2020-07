Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ne s’est pas trompé avec cette recrue !

Publié le 20 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Recruté à moindre coût le 1er juillet dernier, Pape Gueye serait une bonne pioche au vu de sa marge de progression, de son âge et de l’image qu’il dégagerait déjà en interne dans le vestiaire de l’OM.

Sur les trois dernières années, l’OM a affiché un déficit supérieur à 200M€, et ce bilan va vraisemblablement être plus important à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19. De ce fait, alors que l’OM va disputer la prochaine édition de la Ligue des champions, le club phocéen est contraint de dénicher les bonnes affaires sur le marché des transferts. Des prêts seraient alors privilégiés ou des arrivées libres de tout contrat. C’est un peu ce qui est arrivé avec Pape Gueye. Disposant d’un bail avec Le Havre jusqu’au 30 juin dernier, le milieu de terrain français de 21 ans a débarqué à l’OM le 1er juillet, bien qu’il avait signé un contrat « frauduleux » selon son clan avec Watford. Ce qui pourrait valoir des poursuites à terme, mais pour le moment, Pape Gueye est bien Marseillais, pour le plus grand bonheur de l’OM.

Gueye fait l’unanimité à l’OM