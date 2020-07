Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guendouzi au coeur d’une opération colossale ? La réponse !

Publié le 20 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ cet été, Matteo Guendouzi pourrait aller à Barcelone qui aurait proposé un deal XXL à Arsenal impliquant également Philippe Coutinho. Toutefois, la réalité pourrait bien être différente.

Le match face à Brighton sera-t-il le dernier pour Matteo Guendouzi avec Arsenal ? Auteur d’un comportement déplacé envers Neal Maupay au cours de la rencontre, le milieu français a été écarté du groupe. Une décision prise par son entraîneur Mikel Arteta qui ne cautionne pas son comportement depuis un certain temps et souhaiterait s’en débarrasser. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité, Matteo Guendouzi est suivi par de nombreux clubs européens dont le PSG, le Real Madrid ou encore Barcelone. Le club catalan serait le plus intéressé par le milieu français et aurait même proposé un deal XXL en envoyant Philippe Coutinho à Arsenal pour récupérer Matteo Guendouzi. Toutefois, la perspective de cet échange pourrait être remise en cause par rapport aux dernières informations concernant l’évolution du dossier Guendouzi…

Le deal Coutinho-Guendouzi est faux !