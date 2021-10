Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo va relancer le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 10h10 par A.M.

Grand fan de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé souhaite marcher dans les pas de la star portugaise et pourrait même s'en inspirer pour son avenir.

L'été prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Et pour cause, après avoir fait l'objet de nombreuses offres cet été, l'attaquant du PSG est toujours la priorité du club merengue qui pourrait tenter de l'obtenir libre en fin de saison. L'occasion pour Kylian Mbappé de suivre les traces de l'une de ses idoles à savoir Cristiano Ronaldo.

Mbappé veut s'inspirer de Ronaldo