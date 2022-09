Foot - Mercato - PSG

PSG : Courtisé par Campos, il a une idée pour son transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Entre le PSG et le FC Barcelone, Bernardo Silva ne semblerait pas tiraillé. En effet, malgré l’offre formelle du Paris Saint-Germain, impulsée par son conseiller football Luis Campos, Silva privilégierait toujours le Barça à Paris. Manchester City se tiendrait prêt. Explications.

Vers une nouvelle bataille entre le PSG et le FC Barcelone ? Lors de la dernière intersaison, les deux clubs semblent s’être disputés les services de plusieurs joueurs et en particulier Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Ce fut notamment le cas de Bernardo Silva. Alors que le10sport.com vous révélait le 3 août dernier que Luis Campos, conseiller football du PSG, rêvait du protégé de Pep Guardiola, il vous était spécifié que le rêve de Silva serait plutôt de s’engager en faveur du FC Barcelone.

Entre le Barça et le PSG, avantage Barcelone pour Bernardo Silva

Et la tendance n’a pas changé. C’est du moins l’information divulguée par Mundo Deportivo . A en croire les sources du média catalan, Bernardo Silva cultiverait le désir d’arborer la tunique blaugrana du FC Barcelone depuis son plus jeune âge. De quoi sérieusement compliquer la tâche à Luis Campos de l’attirer au PSG.

Silva heureux à City, mais pas de prolongation en vue