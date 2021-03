Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Julian Draxler !

Publié le 30 mars 2021 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 30 mars 2021 à 20h52

Julian Draxler quittera le PSG à la fin de saison selon le journaliste Nicolo Schira, soit à la fin de son contrat. Le ton est donné !

Et si le PSG décidait de prolonger le contrat de Julian Draxler après celui d’Angel Di Maria ? Sous contrat jusqu’en juin 2021, le champion du monde n’a pas encore reçu une concrète offre pour prolonger son aventure parisienne initiée en janvier 2017. Sur les ondes de France Bleu Paris en février dernier, Leonardo laissait la porte ouverte à une potentielle signature d’un nouveau contrat pour Draxler. « Il y a Draxler aussi qui est en fin de contrat. On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation ». Néanmoins, le directeur sportif du PSG ne devrait pas conserver Draxler.

Draxler quitterait le PSG cet été !