Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Raiola donne le ton pour l’avenir d’Ibrahimovic

Publié le 30 mars 2021 à 17h07 par La rédaction

En fin de contrat cet été au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic en a encore sous le capot selon Mino Raiola qui s'est livré sur l'avenir de son client.