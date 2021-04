Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Choupo-Moting annonce la couleur pour ses retrouvailles avec le PSG !

Publié le 7 avril 2021 à 18h10 par A.M.

Passé pendant deux saisons au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting a finalement quitté le club parisien libre l'été dernier pour rejoindre le Bayern Munich. Et il reconnaît avoir hâte de défier ses anciens partenaires.

Seulement quelques mois après son départ du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting va déjà retrouver les Parisiens. En effet, l'international camerounais, qui a évolué deux saisons (2018-2020) sous les couleurs parisiennes devrait profiter des absences de Robert Lewandowski et Serge Gnabry pour être aligné d'entrée lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Et une chose est sûre, Eric Maxim Choupo-Moting est plus motivé que jamais.

Choupo-Moting à «hâte» de retrouver le PSG