PSG : Une grande figure du projet QSI vers un départ à Chelsea ?

5 août 2022

Cet été, l’organigramme du PSG a beaucoup changé. Un nouvel entraineur et un nouveau directeur sportif ont été nommés. Mais si le PSG a réussi à attirer deux nouveaux éléments importants, il pourrait bien en voir partir un autre. En effet, Chelsea voudrait encore piocher du côté de la capitale française, lui qui chercherait actuellement un nouveau directeur sportif…

La saison passée a été une nouvelle fois frustrante pour le PSG. Même s’il a remporté la Ligue 1, le club de la capitale a encore échoué en Ligue des champions, son principal objectif depuis des années. Dès lors, la direction a décidé d’opérer une grande révolution cet été. Et si l’effectif allait bouger, l’organigramme était aussi concerné. Ainsi, exit Leonardo et Mauricio Pochettino, place à Luis Campos et Christophe Galtier. Mais les choses vont peut-être encore changer…

Chelsea veut Maxwell !

Si Chelsea s’est fortement intéressé à Presnel Kimpembe cet été, c’est finalement un autre élément du PSG qui pourrait débarquer à Londres. En effet, d’après le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, Chelsea souhaiterait nommer un nouveau directeur sportif dès le mois prochain. Si les Blues ont bien été en pourparlers avec Michael Edwards, ils étudieraient aussi les pistes menant à Paul Mitchell (Monaco) et à…Maxwell (PSG). L’ancien latéral gauche, qui avait été l'une des premières recrues de renom de l'ère QSI du PSG, avait occupé après sa retraite le rôle de coordinateur sportif du club parisien, et il est aujourd’hui ambassadeur au Brésil, succédant à Rai.

