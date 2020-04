Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l’opération Neymar-Griezmann…

Publié le 14 avril 2020 à 16h15 par T.M.

Afin de faire revenir Neymar, le FC Barcelone pourrait notamment inclure Antoine Griezmann dans la transaction. Et le Français serait le seul joueur capable de faire craquer le PSG…

Il y a quelques semaines, le FC Barcelone voyait les choses en grand pour son mercato estival, rêvant des arrivées de Neymar et Lautaro Martinez. Mais avec les répercussions du coronavirus, il pourrait bien faire un choix entre les deux, alors que chacun aurait ses partisans en interne. De son côté, Josep Maria Bartomeu donnerait lui la priorité à un retour du PSG. Après l’échec de l’été dernier, le Barça aurait l’intention de revenir à la charge, alors que Leonardo réclamerait 150M€ pour le Brésilien. Une somme encore trop importante pour les Blaugrana, qui pourraient alors inclure un ou plusieurs joueurs dans la balance. Et c’est Antoine Griezmann qui aurait la clé.

Le PSG veut bien de Griezmann