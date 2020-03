Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération colossale qui se prépare pour Pogba...

Publié le 1 mars 2020 à 21h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid semblent vouloir s’offrir les services de Paul Pogba, mais il y a un club qui serait prêt à dépenser sans compter pour le milieu de Manchester United.

Cet été, Paul Pogba devrait beaucoup faire parler de lui. Après avoir publiquement fait part de son envie de départ lors du dernier mercato estival, le Français semble toujours penser à un départ de Manchester United. Le Paris Saint-Germain est annoncé parmi les clubs susceptibles d’accueillir, mais la concurrence sera forte avec e Real Madrid... mais surtout la Juventus.

La Juventus prête à s’offrir Pogba pour un montant total supérieur à 220M€ !