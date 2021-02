Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme flop de QSI qui envoie un message à Leonardo !

Publié le 22 février 2021 à 3h15 par A.M.

Recruté par le PSG lors du premier mercato estival de l'ère QSI, Diego Lugano n'a pas laissé une trace indélébile à Paris. Mais l'Uruguayen défend son projet.

Il est considéré comme l'un des plus gros flops de l'ère QSI au PSG. Et pourtant, lorsqu'il arrive à Paris, Diego Lugano a tout du joli coup réalisé par Leonardo. Fort son expérience, le défenseur est l'un des patrons de la Celeste et l'hommage rendu par les supporters de Fenerbahçe à son départ en dit long sur l'implication de Diego Lugano. Malgré tout, son passage restera comme un échec jusqu'à son départ pour Malaga, en prêt tout d'abord en janvier 2013, puis pour West Bromwich Albion l'été suivant de manière définitive. Malgré tout, Diego Lugano assure qu'il a laisse une vraie trace au PSG en interne.

Lugano défend son bilan au PSG