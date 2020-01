Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juve et le Barça pourraient contrarier les affaires de Leonardo !

Publié le 28 janvier 2020 à 7h45 par La rédaction

Un échange entre Federico Bernardeschi et Lucas Paquetá serait dans les tuyaux en Italie. Cela pourrait contrarier les plans de Leonardo, qui appréciérait tout particulièrement le Brésilien.

Habitué des bons coups en Italie, Leonardo aurait coché le nom de Lucas Paquetá pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Le Brésilien n’est pas dans une situation idéale à Milan et disposerait d’un bon de sortie. Problème, le Milan AC se montrerait gourmand et souhaiterait récupérer une grande partie de son investissement, à savoir 38M€. Un compromis pourrait toutefois être trouvé entre le Milan AC et Leonardo, qui connait bien l’institution italienne.

Un échange entre Bernardeschi et Paquetá serait à l’étude en Italie