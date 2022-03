Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est réglé pour l’avenir de Neymar !

Publié le 31 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il a longtemps songé à quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone ces dernières années, la rupture semble désormais évidente entre Neymar et le club catalan. Explications.

Pris en grippe par les supporters du PSG pour ses performances décevantes ces dernières semaines, et notamment contre le Real Madrid, Neymar peut-il quitter le club de la capitale cet été ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG souhaite absolument garder l’attaquant brésilien qui a d’ailleurs été prolongé jusqu’en juin 2025, et cette volonté est d’ailleurs réciproque pour Neymar. Et même s’il a été question d’un retour au FC Barcelone ces dernières années, cette possibilité semble désormais impossible pour le numéro 10 du PSG.

Barcelone a taclé Neymar