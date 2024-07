Mercato - PSG : C’est déjà terminé pour ce transfert à 60M€ ?

Arnaud De Kanel

Recruté pour 60M€ l'été dernier en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte n'a pas convaincu pour sa première saison sous les couleurs du PSG. Comme nous pouvons le confirmer, le milieu de terrain uruguayen est réellement convoité. De là à envisager un transfert dans les semaines à venir ? Ce n'est pas la tendance à l'heure actuelle.

Révélation du début de saison, Manuel Ugarte avait impressionné par son hyperactivité au milieu de terrain à la récupération du ballon. Le PSG se frottait les mains et pensait enfin avoir trouvé la parle rare pour 60M€. C'est en effet la somme déboursée par les dirigeants parisiens pour s'offrir les services d'Ugarte. Mais très vite, les performances de l'ancien joueur du Sporting ont baissé et il a perdu sa place dans le onze de Luis Enrique. Et depuis quelques jours, il est même annoncé sur le départ.



Ugarte transféré cet été ?

D'après les informations de Fabrizio Romano, Manuel Ugarte intéresserait Manchester United et il serait emballé à l'idée de rejoindre les Red Devils. Le10sport.com est en mesure de vous confirmer l'intérêt des Mancuniens pour le milieu de terrain uruguayen. Pour autant, le PSG n'est pas vendeur.

Le PSG veut le garder