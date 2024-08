Mercato - PSG : C’est confirmé pour le transfert d’Osimhen ?

Annoncé comme l'une des grandes priorités du PSG depuis maintenant plusieurs mois pour assurer la succession de Kylian Mbappé, Victor Osimhen semble s'éloigner du Parc des Princes. En revanche, conformément aux dernières tendances, le buteur nigérian de Naples semble bien parti pour prendre la direction de Chelsea qui est en train de vendre Romelu Lukaku en sens inverse.

Kylian Mbappé ayant décidé depuis longtemps de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour s'en aller libre au Real Madrid, Luis Campos avait essayé d'anticiper la succession de son ancienne star. Le conseiller sportif du PSG a ainsi coché depuis un bon moment le nom de Victor Osimhen (25 ans), le buteur nigérian de Naples, qu'il avait fait venir au LOSC en 2019. Mais ce dossier semble désormais bien mal engagé...

🚨🤝 #Napoli are taking the last steps to finalize the deal with #Chelsea for #Lukaku.



🗣️ The 🇮🇹 club - in contact with #CFC also for Osimhen's exit - is discussing some details of the agreement for the 🇧🇪.



‼️ Everything is defined with Romelu on personal terms. 🐓⚽ https://t.co/VfX5Q6ZP8P pic.twitter.com/yYxRMpmHoQ