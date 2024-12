Mercato - PSG : C’est confirmé pour Kolo Muani !

Alexis Brunet

Alors qu’il n’est arrivé qu’à l’été 2023 au PSG, Randal Kolo Muani semble déjà sur le départ. Le Français n’est pas dans les plans de Luis Enrique, qui n’hésite pas à le laisser sur le banc, ou bien même à ne même pas le convoquer. Une situation compliquée dont pourrait profiter Manchester United, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité. Explications.

Cet hiver, le PSG chercherait activement à se séparer de deux joueurs. Le club de la capitale ne compterait plus sur Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui ne jouent presque pas depuis le début de la saison. Si le Slovaque était arrivé libre de tout contrat à Paris, ce n’est pas du tout le cas de Randal Kolo Muani. En effet, ce dernier a coûté 95M€ aux dirigeants parisiens et s’il est transféré cet hiver, cela sera pour beaucoup moins.

Manchester United s’intéresse à Kolo Muani

Le PSG n’arrivera pas à revendre Randal Kolo Muani aussi cher qu’il l’a acheté, mais il pourrait toutefois déjà aller se refaire une santé dans un autre club, avant d’être transféré l’été prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresserait notamment au Français et pourrait tenter de le faire venir pour le reste de la saison sous la forme d’un prêt. Les dirigeants des Red Devils souhaiteraient offrir de nouvelles options à Ruben Amorim qui est arrivé il y a peu en provenance du Sporting Lisbonne.

L’intérêt de Manchester United est confirmé !

Un nouvel entraîneur, un nouveau projet, cela pourrait donc être la recette miracle pour relancer Randal Kolo Muani. Le joueur du PSG aura sans doute très envie de se montrer et Manchester United pourrait en profiter, comme l’a révélé le journaliste Pete O'Rourke dans le podcast Inside Track de Football Insider. « L'un des autres noms à surveiller en janvier est celui de Randal Kolo Muani au PSG. Il n'a plus la cote au sein du club français, qui est prêt à le laisser partir. Il n'a pas réussi au PSG, mais c'est un buteur, il a une bonne expérience avec l'équipe de France. Je pense que beaucoup de clubs de Premier League vont s'intéresser à Kolo Muani en janvier, il pourrait donc être une recrue surprise pour Man United ou quelqu'un comme ça. »