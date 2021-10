Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino répond à l’intérêt du LOSC !

Publié le 30 octobre 2021 à 14h45 par T.M.

Cet été, Arnaud Kalimuendo était très courtisé, notamment par le LOSC. Un intérêt sur lequel est revenu l’actuel joueur du RC Lens.

A 19 ans, Arnaud Kalimuendo est l’un des grands espoirs du football français. Et si l’attaquant n’a pas encore eu réellement sa chance au PSG, il a pu démontrer tout son talent avec le RC Lens la saison dernière. De quoi taper dans l’oeil de nombreuses écuries qui ont tenté de le faire venir durant le dernier mercato estival. Finalement, Kalimuendo a choisi de retourner à Lens, mais il aurait pu rejoindre un autre club du nord de la France : le LOSC. Jocelyn Gourvennec aurait bien aimé avoir le joueur du PSG sous ses ordres, mais cela n’était pas forcément concevable pour le principal intéressé.

« Mon coeur est sang et or »