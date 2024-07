Mercato - PSG : Ce buteur ouvre la porte à un départ

Alexis Brunet

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG depuis plusieurs semaines, le club de la capitale n’a pas encore mis la main sur son remplaçant. Les dirigeants parisiens ont plusieurs pistes, mais ils n’ont pas encore trouvé le profil parfait. En tout cas, Julian Alvarez pourrait être l’heureux élu, lui qui a avoué à demi-mot pouvoir quitter Manchester City cet été.

Le mercato du PSG tarde pour le moment à décoller. Outre Gabriel Moscardo qui avait été recruté l’hiver dernier, seulement Matvey Safonov est venu renforcer l’effectif de Luis Enrique. Les supporters parisiens prennent leur mal en patience, eux qui attendent avec impatience de savoir notamment qui viendra remplacer Kylian Mbappé, parti vers le Real Madrid.

Le PSG a plusieurs pistes

Le PSG n’a pas encore annoncé l’arrivée du successeur de Kylian Mbappé, mais il travaille sur plusieurs pistes. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Problème, il sera très compliqué de faire venir le Géorgien à Paris, du fait que le Napoli ne souhaite pas le vendre cet été. Le champion de France a donc activé la piste Nico Williams, mais là aussi cela ne sera pas facile. L’Espagnol qui a brillé lors du dernier Euro est également suivi par le FC Barcelone, qui serait la destination préférentielle de l’attaquant.

Julian Alvarez pourrait quitter Manchester City

Dans un profil un peu plus buteur, le PSG pense également à Julian Alvarez. Ce dernier est dans l’ombre d’Erling Haaland à Manchester City et il pourrait donc aller trouver un peu plus de temps de jeu. Au micro de DSports Radio, l’Argentin a d’ailleurs affirmé qu’il allait réfléchir à son avenir après les Jeux Olympiques. « La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite… »