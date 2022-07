Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos rassuré pour le transfert de Scamacca ?

Publié le 20 juillet à 22h15 par Axel Cornic

Il semble être la grande priorité de Luis Campos en attaque, mais Gianluca Scamacca n’a toujours pas débarqué en ce mercato estival. Comme pour Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain se heurte à un Sassuolo inflexible, déterminé à récupérer au moins 50M€ du transfert de son attaquant, dont le contrat court jusqu’en 2026.

Avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le PSG a de sprofils d’attaquants assez proches. Ainsi, Luis Campos souhaite offrir une nouvelle arme à Christophe Galtier, avec Gianluca Scamacca. Pourtant, les négociations entre le PSG et Sassuolo n’avancent plus... au contraire de la date du début de la Ligue 1, qui approche à grands pas.

Le PSG ne trouve pas d’accord avec Sassuolo

A en croire la presse italienne, la distance entre la demande de Sassuolo et la dernière offre du PSG serait toujours importante. On parle de 8 ou 10M€ que le club émilien souhaite absolument récupérer et qui pourraient donc faire capoter le transfert de Gianluca Scamacca.

Trop cher pour la Juventus

Plusieurs clubs se seraient vraisemblablement insinués dans cette brèche et en Italie on parle notamment de la Juventus. D’après les informations de CM.com et de Sky, Gianluca Scamacca serait toutefois trop cher pour le club turinois, qui apprécie tout de même son profil et a déjà essayé de le recruter par le passé.