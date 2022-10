Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut rapatrier ces cracks au PSG

Publié le 30 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a encore été frappé par l’exode de ses talents. En effet, la liste s’est agrandi et de nouveaux noms ont rejoint Christopher Nkunku, Moussa Diaby ou encore Kingsley Coman. Xavi Simons ou encore Wilson Odobert ainsi fait le choix de quitter définitivement avec le PSG. Un club qu’ils pourraient toutefois retrouver à l’avenir…

Au milieu des stars du PSG, il est très compliqué de se faire une place pour un jeune. Actuellement, Hugo Ekitike peut notamment en témoigner. Par conséquent, nombreux sont les talents parisiens à avoir fait le choix d’éclore loin du Parc des Princes. Un exode qui frappe chaque été le PSG et cela s’est encore produit lors du dernier mercato estival avec notamment les départs de Xavi Simons et Wilson Odobert, respectivement vers le PSV Eindhoven et Troyes. Mais voilà que la flamme pourrait se raviver dans les mois ou années à venir entre le PSG et ces deux joueurs.

Mercato - PSG : La date de la prolongation de Messi révélée https://t.co/uDA2LTsS6C pic.twitter.com/zy5PrjcmSD — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Un retour pour Odobert…

A 17 ans, Wilson Odobert est donc parti à Troyes. Et s’il n’était pas prévu qu’il joue immédiatement à l’ESTAC, il a su saisir sa chance pour s’imposer dans l’équipe de Bruno Irles. Auteur de très bonnes performances, Odobert brille ainsi à l’ESTAC. Mais voilà qu’il garde tout de même le PSG, son club formateur dans un coin de sa tête. En effet, pour L’Equipe , il a laissé la porte ouverte à Luis Campos pour un retour à Paris : « J'ai l'impression de ne pas avoir terminé ma mission avec le PSG ».

… et Xavi Simons ?