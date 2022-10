Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un crack quitte le PSG, les raisons sont connues

Publié le 29 octobre 2022 à 15h45

Annoncé comme l’un des cracks du centre de formation du PSG, Wilson Odobert n’a cependant pas continué avec le club de la capitale. Le joueur de 17 ans s’est engagé avec l’ESTAC Troyes jusqu’en juin 2025 cet été. D’ailleurs, la formation troyenne a parfaitement joué ses cartes pour attirer le titi parisien, qui était convoité par de nombreux clubs.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG peine à retenir les jeunes pépites de son centre de formation. Nombreux ont préféré rejoindre un autre club pour avoir un temps de jeu plus régulier. Kingsley Coman, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Tanguy Kouassi, Xavi Simons... La liste est longue et elle s’est allongée cet été avec Wilson Odobert. L’ESTAC a d’ailleurs joué intelligemment ses cartes pour le convaincre.

Odobert voulait intégrer le groupe pro du PSG

Selon les informations de Goal , Troyes aurait profité du manque de réaction et de garanties de l’ancienne direction du PSG mais aussi de la nouvelle pour recruter Wilson Odobert. L’ailier droit de 17 ans rêvait de pouvoir s’entraîner quotidiennement avec le groupe pro afin de poursuivre sa progression et transiter logiquement vers le monde professionnel.

Plusieurs prétendants se sont manifestés pour Odobert

Toutefois, le PSG n’a jamais été en mesure de lui offrir ce projet. Par conséquent, Wilson Odobert a décidé d’aller voir ailleurs. Le LOSC, l’OL, Bruges, le Borussia Mönchengladbach et l’AS Roma étaient intéressés par le titi parisien. Toutefois, le joueur de 17 ans voulait poursuivre son aventure en France et a donc choisi Troyes. Un moyen pour Wilson Odobert de remplir ses besoins footballistiques tout en restant assez proches de sa famille, qui n’est qu’à deux heures en voiture.