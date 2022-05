Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est déjà fixé pour l'arrivée de Galtier !

Publié le 24 mai 2022 à 23h15 par Pierrick Levallet

Cet été, Mauricio Pochettino pourrait bien suivre Leonardo et quitter le PSG. De son côté, le club de la capitale se serait déjà mis à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et penserait à Christophe Galtier. Cependant, le technicien de l'OGC Nice ne devrait pas quitter son poste lors du prochain mercato estival.

Alors que Leonardo vient tout juste d’être démis de ses fonctions, Mauricio Pochettino pourrait bien suivre le Brésilien dans quelques jours. L’entraîneur argentin n’est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG et il pourrait bien être amené à faire ses valises cet été. De son côté, Luis Campos - qui est fortement pressenti pour être le nouveau directeur sportif parisien - se serait déjà mis au travail pour l’après-Pochettino. Et le Portugais aurait un œil sur Christophe Galtier, qui officie actuellement à l’OGC Nice. Cependant, le Français ne devrait pas bouger de son banc niçois.

Christophe Galtier restera à Nice la saison prochaine

Selon les informations de RMC Sport , les relations entre Christophe Galtier et Julien Fournier - directeur sportif de l’OGC Nice - se seraient dégradées lors de ces dernières semaines. Mais ce dernier devrait être démis de ses fonctions avant la fin de la semaine. L’entraîneur de l’OGC Nice, lui, devrait bien être présent à la reprise le 27 juin, sauf énorme retournement de situation. La piste menant à Christophe Galtier pourrait donc se refermer d'ici peu pour le PSG.