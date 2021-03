Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l'avenir de Neymar !

Publié le 3 mars 2021 à 8h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Neymar devrait très prochainement prolonger avec le PSG. Si rien n’est encore officialisé, l’accord entre les deux parties devrait être bientôt trouvé.

Ça se rapproche pour la prolongation de Neymar au PSG. En fin de contrat en juin 2022, le Brésilien se sent très bien à Paris. Plus encore, l’ancien du FC Barcelone serait désireux d’allonger son bail avec le club de la capitale. Un changement de position radicale comparé à l’été 2019. On se souvient de l’énorme feuilleton autour de l’ancien du FC Barcelone, qui avait exprimé son souhait de quitter le PSG pour retourner en Catalogne. Tout a changé désormais. Les négociations entre Leonardo et Neymar seraient en bien engagées. « Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie. Mais c'est normal, un contrat à la fin, il n'est décidé seulement après sa signature et ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'on arrive à un bon moment. L'idée c'est d'arriver au bout le plus vite possible » avait déclaré le directeur sportif brésilien il y a quelques jours dans un entretien pour France Bleu . Plus encore, tout serait sur le point d’être bouclé.

La direction parisienne optimiste