Mercato - PSG : Ça pousse pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Après seulement une saison au PSG, Manuel Ugarte pourrait déjà faire ses valises. Le milieu de terrain intéresse fortement Manchester United, qui veut absolument le recruter. Pour preuve, cela fait plus d’un mois que les Red Devils n’ont pas lâché le dossier. Pour le moment, il n’y aurait pas encore de terrain d’entente au niveau de l’indemnité de transfert pour l’Uruguayen. Paris demande au minimum 60M€ pour l’ancien joueur du Sporting Lisbonne.

Avec l’arrivée de Willian Pacho, le PSG a déjà recruté trois nouveaux joueurs cet été. Le club de la capitale a également mis la main sur le gardien de but Matvey Safonov et sur le milieu de terrain João Neves. Au total, le champion de France a payé 45M€ bonus compris pour le Colombien, 20M€ pour le Russe et 70M€ bonus compris pour le Portugais.

Mercato - PSG : C'est terminé, Guardiola confirme un transfert à 95M€ https://t.co/wZidvfWFte pic.twitter.com/cAHJ3rXdsC — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Luis Enrique a convaincu João Neves

À seulement 19 ans, João Neves a donc fait le grand saut en quittant le Portugal pour rejoindre la France et le PSG. Le milieu de terrain a été séduit par le discours de Luis Enrique qui voulait à tout prix le ramener à Paris pour en faire son nouveau milieu défensif. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne pourrait notamment remplacer Manuel Ugarte, qui pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines.

Manchester United pousse toujours pour Manuel Ugarte

L’été dernier, le PSG avait déboursé 60M€ pour s’offrir Manuel Ugarte. Seulement une saison plus tard, l’Uruguayen pourrait déjà faire ses valises. Comme le10sport.com vous le révélait le 8 juillet dernier, Manchester United tente de faire venir le Parisien. Visiblement, les Red Devils n’auraient pas abandonné cette idée, puisqu’un mois plus tard, ils seraient toujours en négociations avec Paris au sujet de son milieu de terrain, d’après les informations du journaliste Florian Plettenberg. Le PSG serait ouvert à un départ d’Ugarte, mais souhaiterait au minimum retrouver sa mise de départ, c’est-à-dire 60M€.