Mercato - PSG : L'énorme réponse de Buffon sur un retour à Paris !

Publié le 14 mai 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Toujours sur les terrains de football à 44 ans, Gianluigi Buffon a été interrogé sur un possible retour au PSG. Et sa réponse a de quoi surprendre.

Alors qu'il envisageait de prendre sa retraite après dix-sept ans passés à la Juventus, Gianluigi Buffon était revenu sur sa décision. Le portier italien répondait favorablement à l'appel du PSG en 2018. Il n'est resté qu'un an dans la capitale française, mais son rôle de leader avait été apprécié au sein du vestiaire. Aujourd'hui âgé de 44 ans, Buffon continue sa carrière professionnelle, à Parme son club formateur. Lors d'un entretien accordé à France Football ce samedi, le gardien a été interrogé sur plusieurs sujets et notamment sur un possible retour au PSG.

« Un retour au PSG ? On ne sait jamais »