Mercato - PSG : Bonne nouvelle dans le dossier Théo Hernandez !

Publié le 17 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le président de Galatasaray ne cache plus son envie de recruter au plus vite Layvin Kurzawa, ce départ semble plus que jamais faire une place au PSG pour Théo Hernandez.

Vendredi, le président de Galatasaray Burak Elmas n’a pas hésité à confirmer publiquement son envie de déloger Layvin Kurzawa du PSG cet été : « Layvin Kurzawa est le joueur que nous voulons. Nous sommes en contact avec le PSG », a-t-il indiqué. En clair, le club turc souhaite mettre le paquet pour parvenir à attirer le latéral gauche français cet été, ce qui laisserait Juan Bernat comme unique latéral gauche de formation au PSG avec la vente récente de Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen, 10M€). Et Leonardo a déjà trouvé son remplaçant…

L’arrivée d’Hernandez facilitée par le dossier Kurzawa ?

En effet, dans l’optique du probable départ de Layvin Kurzawa, le PSG semble déjà mettre le paquet sur Théo Hernandez (23 ans). Auteur d’une excellente saison avec le Milan AC, l’ancien latéral gauche du Real Madrid est annoncé comme la priorité absolue de Leonardo pour venir renforcer ce poste cet été, et les envies de Galatasaray avec Kurzawa devraient faciliter l’opération…