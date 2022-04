Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar proche d'un incroyable coup avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 7 avril 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivera à expiration en juin prochain, Ousmane Dembélé discute avec sa direction pour une prolongation de dernière minute. En attendant, le PSG suit de très près ce dossier, et semble même bien parti à ce jour pour rafler la mise avec l’attaquant français…

Au même titre que Kylian Mbappé du côté du PSG, Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone. L’attaquant tricolore de 24 ans, qui avait été recruté à prix d’or par le club blaugrana en 2017 (145M€), n’a pas toujours été titulaire depuis son arrivée en multipliant notamment les pépins physiques, et la direction du Barça avait même tenté de s’en séparer et de le vendre lors du dernier mercato hivernal. Finalement, face à la pression de Xavi qui compte beaucoup sur Dembélé pour l’avenir, le président Joan Laporta met tout en œuvre depuis plusieurs semaines pour prolonger l’international français, mais il est en train de se heurter à un gros problème…

Dembélé réclame un salaire trop important pour Barcelone

Récemment interrogé au micro de Movistar +, le directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany, avait lancé un avertissement très clair à Ousmane Dembélé et son entourage : « Tout le monde connaît la situation financière du club, celui qui veut rester devra accepter les limites salariales du club, qu'il s'agisse de Dembélé ou des autres joueurs qui veulent venir… ». La position du Barça est donc très claire : aucune folie ne sera admise pour prolonger Ousmane Dembélé, et ce peu importe les demandes formulées par son agent, Moussa Sissoko. Ce dernier s’est d’ailleurs entretenu avec Alemany cette semaine au Maroc afin de faire avancer les négociations, et à en croire les révélations de Mundo Deportivo, le clan Dembélé a adopté à son tour une position très ferme : l’ancien joueur du Stade Rennais souhaite continuer avec le Barça, mais pas à n’importe quel prix. Même s’il a conscience du contexte économique actuel au club et qu’il semble disposé à faire quelques efforts, Ousmane Dembélé souhaite une nouvelle proposition avec un salaire revalorisé dans les prochaines semaines sous peine de couper les discussions. Une position qui ne semble pas du tout en adéquation avec le discours affiché par Alemany, et qui pourrait donc profiter… au PSG !

Le PSG reste en embuscade