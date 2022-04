Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre prend forme pour Memphis Depay !

Publié le 7 avril 2022 à 9h30 par P.L.

Relégué à un rôle de remplaçant au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait bien faire ses valises cet été. Et les différents prétendants de Premier League du Néerlandais pourraient avoir un coup à jouer.

Alors qu’il était en fin de contrat avec l’OL l’été dernier, Memphis Depay avait décidé de rejoindre le FC Barcelone en faisant un gros effort sur le plan financier. Mais quelques mois plus tard, la situation du Néerlandais n’est pas aussi bonne que prévue. Relégué à un rôle de remplaçant suite aux arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré cet hiver, Memphis Depay pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato estival. La presse britannique a récemment lié l’attaquant de 28 ans à Newcastle, Arsenal et Everton. Et le championnat britannique pourrait avoir un coup à jouer pour le joueur du FC Barcelone.

Le Barça ne pourra pas vendre Depay à une très grosse somme