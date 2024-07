Mercato - PSG : Barcelone va faire un sacrifice ?

Thomas Bourseau

Les routes du PSG et du FC Barcelone pourraient une nouvelle fois se croiser sur le mercato. Et cet été, ce serait en raison du dossier Nico Williams qui ferait tourner des têtes à Paris et en Catalogne. Toutefois, le club culé se trouverait dans l’obligation de sacrifier un attaquant pour le champion d’Europe.

Il semblerait que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone soient sur la même longueur d’onde pour ce qui est du feuilleton Nico Williams (22 ans). L’ailier de l’Athletic Bilbao qui a fait le bonheur de son sélectionneur Luis de la Fuente pendant l’Euro avec deux buts, dont un en finale, et une passe décisive est certes contractuellement lié au club basque jusqu’en juin 2027. Mais pas de quoi refroidir les ardeurs du PSG et du Barça.

Le FC Barcelone va «essayer» de boucler le transfert de Nico Williams

Ces derniers temps, le nom de Nico Williams est revenu dans la presse dans le cadre du mercato du PSG. Et SPORT dévoilait que Luis Enrique serait admiratif du profil du jeune ailier espagnol. La bataille s’annonce pourtant disputée puisque le FC Barcelone est prêt à tenter sa chance malgré ses limites financières. Invité à s’exprimer par un fan du club blaugrana sur le dossier Nico Williams au volant de sa voiture, le président Joan Laporta a avoué que le FC Barcelone allait « essayer » de recruter le tout juste sacré champion d’Europe qui a notamment été annoncé en Premier League à Arsenal.

«Quelqu'un de la ligne d'attaque ne pourra pas rester»

Cependant, le FC Barcelone ne serait pas en mesure de boucler l’opération Nico Williams sans effectuer un sacrifice dans son effectif actuel. « Je peux vous dire qu'il y aura sans doute des départs à Barcelone, et surtout si Nico arrive au club, quelqu'un de la ligne d'attaque ne pourra pas rester ». a assuré Matteo Moretto, journaliste de Relevo. Le décor est planté, reste désormais à savoir qui sortira vainqueur du feuilleton Nico Williams.