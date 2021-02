Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Paris… Une décision imminente de Messi ?

Alors que Lionel Messi est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, l’international argentin serait encore loin de rejoindre les rangs du club de la capitale française.

Une page de l’histoire du FC Barcelone pourrait se tourner le 30 juin prochain. En effet, Lionel Messi arrivera alors au terme de son contrat et verra ainsi l’occasion de quitter son club de toujours s’il ne prolonge pas. Et si le Barça ne désespérerait pas de réussir à la convaincre de signer un nouveau bail, le PSG souhaiterait profiter de l’occasion pour arracher sa signature sans débourser la moindre indemnité de transfert. En ce sens, plusieurs personnalités du club parisien ont pris la parole pour se prononcer en faveur d’une arrivée de Lionel Messi au PSG l’été prochain, le dernier en date étant Angel Di Maria.

Lionel Messi n’a pris aucune décision pour son avenir à l’heure actuelle !