Mercato - PSG : Barcelone a dupé son monde pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi devrait faire durer le plaisir au PSG pour au moins une saison supplémentaire. De quoi contrecarrer les plans du FC Barcelone ? Pas vraiment, puisque le Barça ne semblerait pas avoir fait le forcing pour rapatrier sa légende vivante au Camp Nou.

Le dimanche 18 décembre dernier, Lionel Messi est enfin parvenu à s’asseoir sur le toit du monde et à entrer par la même occasion un peu plus dans l’histoire. En effet, en soulevant la Coupe du monde avec l’Argentine, le numéro 30 du PSG remportait l’unique trophée qu’il manquait à sa carrière. Et alors qu’il dispose d’un contrat ne courant que jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain et qu’il a été question d’un éventuel retour au FC Barcelone depuis plusieurs mois à présent, Messi devrait rester à Paris.

«Barcelone n'a pas approché lui ou son père pour proposer quoi que ce soit»

Le Parisien a révélé la semaine dernière qu’un accord de principe aurait été passé entre le clan Lionel Messi et le PSG pour que l’Argentin reste au moins une saison supplémentaire. Et de toute manière, selon Guillem Balague pour la BBC , le FC Barcelone n’a rien fait pour empêcher cela. « Tout est pratiquement convenu avec le PSG. Barcelone n'a pas approché lui ou son père pour proposer quoi que ce soit. Donc ce n'est pas que Messi ne veut pas retourner à Barcelone. La question ne lui a pas été posée ».

«Sa vie à Paris est équilibrée, heureuse, tout le monde en profite»