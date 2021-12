Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... La terrible sortie du Real Madrid sur Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble décidé à filer au Real Madrid l’été prochain.

Il y a seulement quelques mois, le Paris Saint-Germain aurait pu empocher plus de 180M€ du transfert de Kylian Mbappé. Désormais, il risque de le perdre sans empocher le moindre sou ! L’attaquant français n’a en effet pas changé d’avis et serait donc toujours bel et bien décidé à quitter le PSG et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier librement avec le club qui semble l’attendre depuis toujours : le Real Madrid. La presse espagnole n’a plus aucun doute sur l’issue de ce dossier et certains commencent déjà à s’imaginer comment Mbappé pourra évoluer aux côtés de Karim Benzema et Vinicius Jr, sous les couleurs madrilènes.

« Ici, il ne se sentira pas comme la troisième star de l’équipe, derrière Messi et Neymar »