Mercato - PSG : Au Barça, il jubile déjà pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va goûter ses premiers Clasico la saison prochaine face au FC Barcelone. En effet, l’attaquant français a annoncé son départ du PSG et tout le monde s’accorde à dire qu’il signera au Real Madrid de manière officielle dans les prochaines semaines. De quoi permettre à Robert Lewandowski de se projeter sur ses futurs duels. Explications.

La fin d’une aventure de sept années va officiellement prendre fin samedi soir. En effet, alors que la finale de la Coupe de France opposera les hommes de Luis Enrique à l’OL à Lille, Kylian Mbappé disputera son dernier match en tant que joueur du PSG. En effet, depuis le 10 mai dernier et son annonce face caméra sur les réseaux sociaux, le départ de Mbappé est officiel bien qu’il était attendu depuis le mois de février.

Robert Lewandowski est impatient de jouer contre Kylian Mbappé

Pour ce qui est de son avenir, il semble être tout tracé depuis belle lurette et l’emmènera au Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé se serait mis d’accord avec le club merengue après des années de spéculations et de rebondissements dans la presse. Attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski a confirmé la tendance ce mercredi. Le buteur polonais qui a déjà rencontré à plusieurs reprises Mbappé que ce soit en club et en sélection, se régale déjà à l’avance de ses duels avec le capitaine de l’équipe de France au Real Madrid la saison prochaine.

Mercato : Le PSG prend une grande décision avec le pote de Mbappé https://t.co/QaeHsekkYL pic.twitter.com/yw3G9k9GCF — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«Jouer contre lui c'est toujours un privilège et notre affrontement va être très sympa !»