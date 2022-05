Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane et Conte, le PSG active ses plans B !

Publié le 14 mai 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Au PSG, on est actuellement en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino. Alors que les premières options se nomment Zinedine Zidane et Antonio Conte, elles ne sont pas si simples. De quoi obliger le PSG à se pencher sur d’autres options.

Cet été, de nombreux changements sont attendus au PSG, que ce soit au sein de l’effectif, mais surtout sur le banc de touche. En effet, Mauricio Pochettino, malgré un contrat allant jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, devrait être remercié à la fin de la saison. Les recherches ont alors commencé à Paris pour savoir qui viendrait le remplacer. Qui sera alors le prochain entraîneur du PSG ? Depuis plusieurs semaines maintenant, il est annoncé que la priorité du Qatar se nomme Zinedine Zidane. Après avoir quitté le Real Madrid il y a un an, le Français s’apprête à faire son retour sur le banc de la scène. Toutefois, cela pourrait ne pas forcément être avec le PSG. Bien que le club de la capitale s’activerait pour faire venir Zidane, ce dernier semble lui avoir une autre priorité : l’équipe de France. Pour Zizou, l’idée serait en effet de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus et la place pourrait possiblement se libérer à la fin de l’année suite à la Coupe du monde. La piste menant à Antonio Conte semble également être très apprécié au sein de la direction parisienne. Problème, l’Italien n’est actuellement pas libre, étant en poste à Tottenham. Et pour le moment, Conte semble encore très loin de quitter les Spurs, en témoignent ses derniers propos : « Dès mon arrivée dans le club et dans tous les clubs où j'ai travaillé par le passé, j'y vais totalement avec mon cœur, mon esprit et ma tête. Totalement. 100% et plus ».

Les plans de secours du PSG !

Pour le PSG, il pourrait donc falloir oublier Zinedine Zidane et Antonio Conte afin de se tourner vers d’autres solutions. Cela tombe bien, chez les champions de France, on aurait coché d’autres noms pour assurer la succession de Mauricio Pochettino. Le PSG pourrait alors tenté le pari Thiago Motta, qui connait bien le club de la capitale, mais manque encore d’expérience au haut niveau, lui qui est actuellement en poste à La Spezia. Des candidats plus expérimentés seraient également envisagés à l’instar de Joachim Löw, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne. Le nom de Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG, a aussi été évoqué. Aujourd’hui, l’Argentin officie sur le banc de River Plate, le club de Buenos Aires, avec qui il réalise du très bon travail. Pourrait-il alors faire le grand saut vers l’Europe ? Enfin, la dernière piste révélée a été celle menant à Sergio Conceiçao. Tout juste sacré champion du Portugal avec Porto, l’ancien entraîneur du FC Nantes aurait dernièrement rencontré Leonardo. Pour se l’offrir, le PSG devra toutefois lâcher 10M€, le montant de sa clause libératoire.