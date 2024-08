Mercato - PSG : Après Neymar, un transfert record à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le PSG réussissait à se débarrasser de Neymar. Le Brésilien était alors vendu pour 90M€ à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un transfert record puisque le joueur de 32 ans était devenu la plus grosse vente de l'histoire du club de la capitale. Un record qui devrait encore tenir un peu, mais voilà que le classement des ventes du PSG s'apprête à être bousculer avec un transfert XXL.

Au PSG, les records du mercato sont détenus par un seul et même homme : Neymar. En 2017, le Brésilien avait été recruté pour 222M€ en provenance du FC Barcelone. De quoi faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire du PSG, mais aussi de l'histoire du football. 6 ans plus tard, en 2023, le club de la capitale s'est débarrassé de Neymar, l'envoyant en Arabie Saoudite. Montant du transfert : 90M€. C'est alors devenu un record au PSG, celui de la plus grosse vente, qui était alors détenu par Gonçalo Guedes, vendu à Valence en 2018 pour 40M€.

Mercato : Le boss part au clash, le transfert qui divise le PSG ! https://t.co/22uGo26Hgx pic.twitter.com/GSsrXLed4x — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Neymar, Verratti, Guedes...

Aujourd'hui, le classement des 10 plus grosses ventes de l'histoire du PSG est le suivant :

1/ Neymar - 90M€

2/ Marco Verratti - 45M€

3/ Gonçalo Guedes - 40M€

4/ David Luiz - 35M€

5/ Ronaldinho - 32M€

6/ Lucas Moura - 28M€

7/ Blaise Matuidi - 25M€

8/ Serge Aurier - 25M€

9/ Javier Pastore - 24M€

10/ Yuri Berchiche - 24M€

Ugarte bientôt dans le Top 10 !

Mais voilà que ce Top 10 des plus grosses ventes du PSG s'apprête à être chamboulé. Et c'est un certain Manuel Ugarte qui va redistribuer toutes les cartes. Recruté l'été dernier pour 60M€ en provenance du Sporting Portugal, l'Uruguayen n'a pas su gagner le coeur de Luis Enrique. Ainsi, après seulement une saison au PSG, Ugarte s'est retrouvé poussé vers la sortie. Et c'est à Manchester United qu'il s'apprêterait à poser ses valises dans le cadre d'un transfert à 60M€. Cette opération est aujourd'hui bien engagée et elle pourrait donc faire du milieu de terrain de 23 ans, la 2ème plus grosse vente de l'histoire du PSG.